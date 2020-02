Mattarella “Fiducia e sostegno alla Cina contro il coronavirus”

"L'Italia esprime fiducia e sostegno alla Cina nell'emergenza contro l'epidemia, nell'impegno per assicurare la sicurezza sanitaria anche internazionale. Abbiamo un nemico comune nell'epidemia in corso". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a margine del concerto straordinario organizzato al Quirinale in occasione delle iniziative dell'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina. sat/red (fonte video: Quirinale)