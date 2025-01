ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale, in visita ufficiale, la presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, intrattenendola successivamente a colazione.

Era presente il vice presidente del Consiglio dei Ministri – ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

“Per la Repubblica Italiana è un onore la sua presenza qui a Roma e per me è un gran piacere accoglierla in questo palazzo per riaffermare l’amicizia che lega Malta e Italia”, ha detto Mattarella rivolgendosi a Spiteri Debono.

“Sono certo di continuare con lei il rapporto di amicizia, di positivo scambio di opinioni che ho sempre avuto con i suoi predecessori e sono lietissimo di incontrarla in questa sua prima vista in Italia – ha aggiunto il capo dello Stato -. Lei si è insediata in un momento di grande protagonismo di Malta nella scena internazionale, con la presenza nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu, con la presidenza dell’Osce e con l’imminente presidenza del Consiglio d’Europa. E’ quindi un piacere parlare con lei e affrontare anche le tante prospettive di ulteriore aumento della nostra eccellente collaborazione. Benvenuta, presidente”, ha concluso Mattarella.

