Mattarella “Dall’Italia sostegno all’approdo dell’Albania nell’Ue”

PALERMO (ITALPRESS) - "La storia recente - nella fase di transizione che ha caratterizzato i Balcani - ha visto popoli dei Paesi vicini, in particolare quello albanese, cercare nell'Italia, la speranza di costruire futuro e prospettiva di vita in un'Europa unita e senza più divisioni. Tra i nostri due Paesi, oggi, si sviluppa un fortissimo interscambio, economico e culturale, avvicinando ancora di più i due popoli. Capisaldi di tale amicizia sono i valori di libertà, indipendenza e democrazia testimoniati dalla comune appartenenza all'Alleanza Atlantica e, in prospettiva, all'Unione Europea, cui l'Albania di oggi guarda con la legittima aspirazione di divenirne presto parte integrante. L'Italia è - e continuerà a essere - una convinta sostenitrice di questo approdo, da realizzare velocemente per l'intera regione dei Balcani occidentali". Lo ha detto il presidente della Repubblica in occasione dell'incontro sulla storia e la cultura arbereshe in Sicilia, a Piana degli Albanesi. xd6/sat/col