Mattarella “Auguri di pronta guarigione a Papa Francesco”

"Questo è un luogo in cui il disagio viene trasformato in opportunità e la sofferenza viene trasformata in solidarietà, quindi è il luogo migliore da cui inviare questa mattina gli auguri più intensi e affettuosi a Papa Francesco per un pieno ristabilimento in salute velocemente". Lo ha detto il presidente della Repubblica, a Osimo (Ancona), all'inaugurazione della sede della Lega del Filo d'Oro. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)