ROMA (ITALPRESS) – “E’ un grande piacere accogliervi e ringraziarvi per questi risultati. Ci rivediamo imprevedibilmente qui in Quirinale per la riconsegna della bandiera. Voi l’avete onorata con il vostro impegno e con i vostri risultati”. Un emozionato Sergio Mattarella ha salutato gli atleti e le atlete medagliati/e a Pechino 2022, nella cerimonia di riconsegna della bandiera in Quirinale. “Abbiamo ottenuto 17 medaglie olimpiche e 7 paralimpiche – ha ricordato il presidente della Repubblica – e personalmente ogni mattina guardavo solo il numero complessivo del medagliere, perchè è quel numero che dà l’idea della vitalità del movimento. Abbiamo assistito a tanti successi emozionanti”.

Nel citare i successi degli atleti italiani a Pechino, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ringraziato diversi atleti. A partire da Arianna Fontana, “che ha conquistato il maggior numero di medaglie ed è entrata nella storia”, passando per l’oro del curling di Constantini e Mosaner “in una specialità non molto praticata che mi ha appassionato”, fino ad arrivare alle 4 medaglie di Bertagnolli, che il Capo dello Stato ha definito “un risultato straordinario per il mondo paralimpico”. Particolarmente significativo il pensiero del presidente per Sofia Goggia: “Speravamo che a 20 giorni dall’incidente fosse possibile una performance di alto livello, ma è stato incredibile quello che ha fatto. È un argento che vale come un oro, al quale si aggiunge la coppa del mondo di discesa”. Parlando di Federica Brignone, invece, Mattarella ha ribadito che “l’abbinamento coppa del mondo di SuperG e medaglia olimpica è davvero importante”.

(ITALPRESS).