Mattarella a Nusco per i funerali di De Mita

Dopo la visita al Museo di Capodimonte a Napoli insieme al presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, il Capo dello Stato Sergio Mattarella si è recato a Nusco, in provincia di Avellino, per il funerale dell'ex segretario Dc ed ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita. fil