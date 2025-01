Materiale pedopornografico, 4 arresti e 3 denunce in Emilia Romagna

BOLOGNA (ITALPRESS) - Operazione “Back in time". La Polizia postale di Bologna ha portato all'arresto di 4 persone e a 3 denunce per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. Perquisizioni eseguite in varie province emiliane e romagnole. mgg/gtr (fonte video Polizia di Stato)