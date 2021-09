Quando, dopo le scuole medie, tutti ci accingiamo a scegliere quale sia il percorso più adatto alle nostre caratteristiche, quasi sempre ci si divide in due categorie abbastanza distinte: ci sono quelli più portati per le materie umanistiche e quelli che, invece, amano il mondo scientifico e in particolare la matematica. Proprio quest’ultima in realtà è, fra tutte, la materia che più scatena reazioni contrastanti: c’è chi la odia intensamente e chi la ama profondamente. Forse questi sentimenti non sono solo il frutto di una predisposizione naturale, che sicuramente esiste, ma anche delle persone e soprattutto dei docenti che abbiamo incontrato lungo il nostro percorso.

La matematica oltre i numeri

Questa considerazione è il frutto di una osservazione di ciò che accade nelle nostre vite: spesso ci innamoriamo di una materia o di un argomento quando qualcuno è in grado di trasmetterci quei concetti e quei valori in modo appassionante, quando riusciamo a vedere oltre la superficie. Nel caso della matematica, va detto che quest’ultima non è composta da semplici e freddi numeri: la matematica in realtà è un modo, il più affidabile, di guardare e conoscere il mondo che ci circonda, uno strumento di comprensione insostituibile considerando che è uno dei pochi in grado di darci delle certezze prive di opinioni e pareri soggettivi. La matematica è figlia della logica, ovvero di tutte quelle regole che disciplinano la nostra vita e l’Universo intorno a noi. E anche quello che si fonda sull’estro e sulla creatività, in realtà, affonda le proprie radici nella matematica: la poesia, la musica, la comicità e tutte le composizioni creative hanno, in un modo o nell’altro, alla propria base leggi matematiche.

Lezioni d’autore di Chiara Valerio

La piattaforma Feltrinelli Education, nata per iniziativa della celebre casa editrice italiana, propone una serie di interessantissime lezioni d’autore fra le quali anche il corso di storia della matematica con Chiara Valerio, un affascinante viaggio attraverso tre diverse storie che hanno per protagonisti matematici e scienziati. Ironica e tagliente, Chiara Valerio ci accompagna, come se fossimo in un romanzo, in un percorso fatto di storie di vita da riscoprire, mostrando come, dietro ai dati e alle cifre, ci sia sempre un essere umano, come ad esempio Mauro Picone, un professore di matematica spedito al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Conosceremo poi Norbert Wiener, l’enfant prodige che ha inventato la cibernetica, e Pierre Simone Laplace, probabilmente non un uomo simpatico indiscutibilmente un genio, della matematica e della politica. Pronto a scoprire tutta l’umanità che c’è dietro la matematica?