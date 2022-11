ROMA (ITALPRESS) – Il 12 dicembre il Master Sapienza in Diritto e Sport presenta la 5^ edizione insieme a docenti esperti e amici vecchi e nuovi di #SapienzaDirittoSport.

“Sarà l’occasione per chiedere informazioni, scambiare idee e prendere un caffè insieme in presenza”, sottolinea sul suo profilo Facebook l’avvocato Giorgio Sandulli, coordinatore del Master Sapienza in Diritto e Sport. Sarà possibile il collegamento online all’evento. Iscrizioni in corso: https://web.uniroma1.it/masterdirittosport/home; 300 ore tra lezioni, didattica interattiva, esercitazioni, seminari e tanto altro da febbraio a dicembre 2023. Tra le novità, convenzioni con Federazioni e Associazioni sportive per tirocini di fine corso.

(ITALPRESS).

