Massimo Bassi “Boxing for Change veicolo formativo importante”

ROMA (ITALPRESS) - "In tempi di emergenza formativa, ritengo questo progetto della FederPugilato un veicolo importante, intelligente e giusto". Così il professore dell'Istituto Pacinotti di Roma, Massimo Bassi, in merito al progetto Boxing for Change portato avanti dalla Federazione Pugilistica Italiana nelle scuole italiane.