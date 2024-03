MODENA (ITALPRESS) – Maserati dal 6 al 14 aprile torna nel Principato di Monaco per fare coppia fissa con le leggende del tennis, pronte a sfidarsi sui campi in terra battuta del Rolex Monte-Carlo Masters. Main sponsor e auto ufficiale dell’evento per il terzo anno consecutivo, Maserati dà appuntamento fuori dal campo ai campioni di tennis più amati ed acclamati, a conferma di un binomio vincente che vedrà i nomi più illustri del ranking impegnati in uno dei tornei più prestigiosi del calendario tennistico internazionale, accompagnati tra un match e l’altro dalle performanti ed eleganti vetture del Tridente. Il Rolex Monte-Carlo Masters ogni anno richiama gli amanti del tennis e del glamour che puntualmente fa da contorno ai campi di gara, per una imperdibile settimana all’insegna delle sfide più attese e coinvolgenti sulla leggendaria terra rossa monegasca e dell’eleganza che contraddistingue una delle discipline sportive più seguite e apprezzate.

Maserati, marchio del lusso che ha fatto dell’eleganza unita alla performance il proprio cavallo di battaglia, definite da una qualità superiore, da dettagli che esaltano l’artigianalità tutta italiana e da un inconfondibile stile senza tempo, sposa con classe e carattere i valori distintivi del Rolex Monte-Carlo Masters: un incontro che ogni anno si consolida in una partnership dove le creazioni del Tridente promuovono tra le strade del Principato l’esclusività più ricercata e desiderata.

I suoi indimenticabili e gloriosi traguardi, un’eredità sportiva di successo, la ricerca continua dell’eccellenza e un’attitudine innata per le competizioni, sono ciò che fanno di Maserati l’auto ideale per rappresentare i giganti del tennis mondiale.

La flotta di vetture del Tridente, 100% made in Modena, sarà partner impeccabile nel garantire gli spostamenti fuori dal campo degli atleti e degli ospiti – ai quali verrà riservata inoltre l’attività di test drive – decisi a non perdersi nemmeno un colpo dell’appuntamento tennistico tra i più importanti della categoria ATP Tour Masters 1000, che riunisce il pubblico più appassionato e ricercato, in perfetto stile Maserati.

foto: ufficio stampa Maserati

(ITALPRESS).