MODENA (ITALPRESS) – Durante il mese di dicembre, Maserati ha coinvolto gli appassionati e i clienti più affezionati per celebrare i suoi 110 anni di storia con numerosi eventi e attivazioni su scala mondiale. Partendo da presentazioni esclusive, fino ad emozionanti esperienze su pista e su strada, Maserati ha fatto rivivere la sua storia leggendaria, mostrando il suo DNA votato alle performance e all’innovazione, che ogni giorno ispira il futuro del Marchio. Si è trattata di un’occasione perfetta per svelare gli ultimi modelli della gamma Maserati: Maserati GT2 Stradale e la nuova serie speciale Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO.

Maserati GT2 Stradale è un’ode alla sportività più straordinaria ed esclusiva, frutto di un sodalizio tecnico e stilistico tra Maserati GT2, capolavoro di performance creato per il ritorno del Marchio alle competizioni GT, e Maserati MC20.

La Maserati GranTurismo Folgore, invece, diventa la protagonista della serie speciale “110 ANNIVERSARIO” – a tiratura limitata in un numero di esemplari che corrisponde agli anni compiuti dalla Casa del Tridente, simbolo di un ponte ideale tra passato, presente e futuro del Marchio.

La missione di Maserati è scrivere il futuro della mobilità nel segmento del lusso, concentrandosi sulle richieste dei propri clienti. Una missione che continua anche dopo 110 anni e che trova il suo slancio attraverso i modelli della gamma, capaci di guardare al futuro e portare, ancora una volta, il lusso italiano nel mondo. “Sono orgoglioso di avere avuto l’opportunità di celebrare i 110 anni della storia di Maserati. Ogni Maserati racconta una storia e, in occasione di questo importante anniversario, celebriamo gli innumerevoli viaggi compiuti a bordo delle nostre vetture. Vogliamo cogliere questa occasione per unire la nostra comunità di appassionati e mostrare la splendida evoluzione del nostro Marchio. Vogliamo guardare con entusiasmo al futuro, impegnati ad offrire una combinazione unica di lusso italiano e prestazioni” dichiara Santo Ficili, CEO di Maserati.

