ROMA (ITALPRESS) – Martini, brand leader internazionale di vermouth, e il fotografo e regista di fama internazionale Greg Williams insieme per la campagna #MartiniMoments, il contest digitale ideato per celebrare i momenti speciali condivisi con gli amici più cari. A raccontarli saranno i protagonisti di questi special moment che a partire da oggi potranno condividere il loro “scatto perfetto” su Instagram.

Martini ha pensato a un concorso che trova il proprio spazio di vita proprio nel social per eccellenza dedicato agli scatti fotografici: i più belli, infatti, decreteranno i 4 vincitori che, oltre ad aggiudicarsi una fotocamera digitale Leica, avranno l’opportunità di essere immortalati da Greg Williams grazie a uno shooting professionale da remoto.

Williams è famoso per riuscire a catturare l’essenza del momento e realizzare ritratti autentici e sinceri. Il fotografo londinese ha iniziato la sua carriera come reporter di guerra costruendosi rapidamente una solida reputazione tra le più importanti riviste glamour e case di moda, immortalando alcune tra le più importanti star di Hollywood, da Brad Pitt a Lady Gaga e Meryl Streep.

Per questo progetto Williams ha realizzato una raccolta di scatti insieme alla moglie e modella Eliza Cummings e agli amici più cari, scegliendo il set che più di tutti rappresenta il tipico momento di convivialità: un aperitivo italiano, al tramonto, tra chiacchiere e sorrisi per brindare insieme e sorseggiare uno dei cocktail low alchol più trendy del momento: Martini Fiero&Tonic.

Per rafforzare il concetto di condivisione, alla base proprio del momento aperitivo, il fotografo londinese ha realizzato un tutorial utile per sfruttare al meglio la fotocamera del proprio device e immortalare quell’atmosfera di gioia e convivialità che si respira quando si brinda tra amici. Il video tutorial include alcuni importanti suggerimenti tra cui inquadratura, illuminazione, narrazione e stile, tipica dei lavori di Williams, consultabile online sulla pagina Instagram del brand @Martini e sul profilo del fotografo @gregwilliamsphotography.

Il contest #MartiniMoments si concluderà il 23 ottobre, giorno in cui Martini e Williams selezioneranno i quattro contenuti migliori per regalare, a coloro che si sono distinti per originalità e bravura, una fotocamera professionale Leica e uno shooting fotografico realizzato da remoto dallo stesso fotografo attraverso una nuova tecnologia utilizzata da molte riviste di moda.

“In Martini sosteniamo l’importanza del tempo trascorso insieme agli amici. La condivisione e la convivialità sono i fondamenti del nostro brand, fin da quando è stato fondato oltre 150 anni fa, proprio da tre amici – commenta il vicepresidente Victoria Morris – Tutti abbiamo rinunciato a molto nell’ultimo anno, ma ora abbiamo la possibilità di ricontrare i nostri affetti più cari e goderci anche per soli pochi istanti quegli incomparabili momenti di condivisione con le persone che amiamo. Abbiamo realizzato questa collaborazione con Greg Williams, per celebrare insieme ai nostri clienti e consumatori il grande valore dell’amicizia, per catturare questo momento straordinario e ricordarlo nel tempo”.

“L’ultimo anno – dice Greg Williams – è stato difficile per tutti e una delle cose che più mi è mancata è stata la possibilità di poter incontrare i miei amici. Ecco perchè sono davvero entusiasta di collaborare su questo progetto con un marchio così iconico come Martini. Mi descrivo come un fotografo sincero, che cattura l’attimo in uno scatto e una delle occasioni più belle per farlo è sicuramente quell’istante in cui gli amici si incontrano, fatto di convivialità, serenità e affetto”.

“Viviamo un naturale senso di relax e serenità quando siamo con gli amici e se questi momenti sono assenti da molto tempo, l’emozione e l’eccitazione di quell’incontro diventano talmente forti da trasparire anche in uno scatto fotografico, un’immagine che può essere conservata per sempre – continua Williams – Sono entusiasta di curare per Martini una galleria digitale che celebra l’amicizia e di poter condividere, anche solo virtualmente, quell’istante fatto di convivialità, gioia e affetto”.

Per partecipare al contest è necessario condividere il proprio scatto su Instagram, inserire l’hastag #MARTINIMOMENTS e il tag @Martini.

Regolamento, termini e condizioni sono disponibili su www.promoterms.com/martinimoments.

