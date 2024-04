AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jorge Martin, in sella alla Ducati griffata Prima Pramac, ha siglato in 2’01″397 il miglior crono nella Practice di MotoGP del Gran Premio delle Americhe, sul tracciato di Austin. Il pilota vicecampione del mondo ha stabilito il nuovo record della pista, abbassando addirittura di mezzo secondo il precedente primato di Bagnaia. Il vertice della classifica dei tempi parla tutto spagnolo e viene completato da Maverick Vinales (Aprilia, +0″076) secondo dopo essere stato il più veloce nelle libere del mattino, e Marc Marquez (Ducati Gresini, +0″409) terzo. Quarto crono per Pecco Bagnaia, che con la sua Desmosedici ufficiale accusa 0″411 da Martin, quindi, col quinto tempo, Pedro Acosta (Ktm GasGas, +0″569). La top ten viene completata, nell’ordine, da Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Restano fuori dal Q2, tra gli altri, i due piloti ufficiali Ktm Brad Binder e Jack Miller e Fabio Quartararo su Yamaha.

