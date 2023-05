LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans

con il tempo di 19’59″037. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il sudafricano Brad Binder e il campione del mondo Pecco Bagnaia. Quarto Luca Marini con la Ducati Mooney VR46 Racing Team che ha sorpassato Marc Marquez negli ultimi giri. Sesto il francese Zarco, settimo Bezzecchi, ottavo Aleix Espargarò, mentre Vinales e Nagakami hanno chiuso la top ten. “Finalmente ce l’ho fatta. Sono fiero di me e del mio team. E’ solo una gara sprint ma ho ritrovato la sensazione di essere in testa senza fare errori” ha affermato il vincitore al termine della gara. “Sapevo che la partenza era importantissima e avevo il compito di portare la moto al traguardo. Ringrazio il mio team perchè è stato fantastico. Sicuramente devo migliorare qualcosa per domani, so che posso fare bene anche nella gara lunga” le parole di Binder che ha chiuso secondo.

