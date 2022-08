MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Alvaro Martin ha vinto la medaglia d’oro nella 20 chilometri di marcia agli Europei di Monaco. Lo spagnolo ha preceduto lo svedese Perseus Karlstrom ed il connazionale Diego Garcia Carrera, rispettivamente argento e bronzo. Quinto e migliore degli italiani Francesco Fortunato. Ottavo il campione olimpico Massimo Stano, decimo Andrea Cosi. Martin, che si conferma così campione continentale, fa il vuoto attorno al 16esimo chilometro per chiudere con il suo primato personale (1’19″11), 12″ più veloce di Karlstrom e 35″ di Garcia Carrera. Questi i tempi dei tre azzurri, tutti nella top ten: 1’20″06 per Fortunato, 1’21″18 per Stano e 1’22″18 per Cosi. “Sono deluso, ho dato il massimo ma le gambe oggi non rispondevano. Probabilmente qualcosa è stato perso in questo mese dopo Eugene: meglio che sia accaduto oggi e non ai Mondiali – il commento di Stano – Durante la gara ho cercato di lavorare mentalmente, come mio solito, ma comunque non è bastato a reagire. Ora dobbiamo capire, aspettare qualche settimana, rielaborare il tutto e analizzare cos’è successo. Non ho avuto altri problemi oltre alla gamba spenta, soltanto negli ultimi cinque chilometri un po’ di crampi addominali. Con la maglia dell’Italia devo sempre terminare la gara e sono soddisfatto almeno di questo, di esserci riuscito. Meglio di così oggi non potevo, pazienza – conclude il 30enne pugliese – Non siamo invincibili”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com