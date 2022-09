Marsilio “Portare sanità abruzzese a livelli che cittadini meritano”

"Si tratta di un intervento frutto del duro lavoro condotto in questi mesi, dalla Giunta regionale e, in particolare, dall'assessorato alla Salute per portare la sanità abruzzese e quella del territorio chietino ai livelli che i cittadini meritano di avere". Lo ha detto il governatore delle Marche Marco Marsilio inaugurando il secondo acceleratore lineare della radioterapia del Policlinico SS.Annunziata di Chieti. tvi/gsl