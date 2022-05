L’AQUILA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi in visita istituzionale a Palazzo Silone a L’Aquila l’ambasciatore del Messico, Carlos Eugenio García De Alba Zepeda. Un incontro cordiale e operativo, che segue quello recente avvenuto ad Avezzano, nel corso del quale sono state analizzate le possibili relazioni che si possono instaurare tra l’Abruzzo e le regioni messicane che hanno manifestato interesse per il territorio abruzzese, per le attività produttive e le sue peculiarità naturalistiche. All’incontro, seguito a quello che l’Ambasciatore ha avuto con il rettore Alesse, hanno partecipato l’assessore regionale Daniele D’Amario, il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco e il presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, Antonella Ballone.

-foto ufficio stampa Regione Abruzzo –

(ITALPRESS).

