MILANO (ITALPRESS) – Marracash è l’artista delle sfide, l’artista dei record, l’artista che ama porsi obiettivi sempre nuovi e che, puntualmente, conquistano pubblico e critica con un successo senza precedenti. Dopo aver vinto una Targa Tenco e creato un festival unico per il rap italiano, adesso è pronto a segnare un nuovo grande primato: arriva Marra Stadi 2025 e Marracash sarà il primo rapper in assoluto a fare un tour negli stadi italiani.

Quella del prossimo anno sarà una tournèe mai vista prima, con cui verrà scritta un’altra pagina di storia del rap e che vedrà Marracash calcare di diritto finalmente i palchi dei luoghi più ambiti della musica live. Lo aveva promesso e la promessa è stata mantenuta, ora non resta che prepararsi a uno show che sta già entrando a gamba tesa tra quelli più attesi del 2025. Queste tutte le date annunciate, prodotte e organizzate da Friends and Partners: 6 giugno 2025 – Bibione (VE) – Stadio Comunale; 10 Giugno 2025 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona; 14 giugno 2025 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino; 25 Giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro; 30 giugno 2025 – Roma – Stadio olimpico; 5 luglio 2025 – Messina – Stadio San Filippo-Franco Scoglio. Le prevendite sono già disponibili online e nei punti vendita abituali.

foto: ufficio stampa Marracash

(ITALPRESS).