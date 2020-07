E’ di Maverick Vinales il miglior tempo al termine della sessione pomeridiana di test a Jerez. Il pilota spagnolo mette tutti in riga con un crono di 1’37″793 e si avvicina nel migliore dei modi all’inizio del Mondiale di MotoGP, in programma nel weekend proprio su questo circuito. A spostare di cinquanta minuti il termine della giornata di test all’Angel Nieto una macchia d’olio sul tracciato che ha provocato le cadute di Petrucci – contrattura al collo per l’italiano della Ducati – Alex Marquez e Aleix Espargaro, e portato alla decisione di esporre la bandiera rossa. Dopo diversi minuti di sospensione, l’alfiere della Yamaha ha girato su ottimi tempi ed è riuscito anche a far meglio del campione iridato in carica Marc Marquez, che nella sessione mattutina aveva messo tutti in riga e che ottiene il terzo tempo al pomeriggio, preceduto anche da un Fabio Quartararo ormai in rampa di lancio. Ottima giornata nel suo complesso, dunque, per la casa di Iwata, anche se Valentino Rossi – terzo al mattino – non riesce a ripetersi nella seconda sessione ed è soltanto sedicesimo. Una giornata all’insegna dei test utile a tutti i piloti per ritrovare il giusto feeling con la moto e con la pista in vista dell’inizio del Motomondiale.

(ITALPRESS).