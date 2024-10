PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – All’alba italiana gli

appassionati di MotoGp si sono svegliati dovendo fare i conti con

un Marc Marquez in grande spolvero. Nel corso delle prequalifiche

del Gran Premio d’Australia, l’otto volte campione del mondo ha

fatto registrare il miglior tempo in 1’27″770, precedendo sul

podio di giornata il fratello Alex (+0″102), al secondo posto, e

Bezzecchi (+0″188), al terzo. I due rivali nel mondiale, Martin e

Bagnaia, sono rispettivamente quarto (+0″197) e quinto (+0″243).

In generale, è stato un venerdì non privo di turbamenti ed

inconvenienti. La tanto attesa pioggia c’è effettivamente stata e

ha condizionato le FP1 delle classi inferiori, portando

addirittura alla cancellazione di quelle della classe regina. La

Practice, dunque, per i piloti ha rappresentato il primo approccio stagionale col circuito di Philipp Island. Nel corso delle prequalifiche è stata, inoltre, sventolata la bandiera rossa dopo appena quindici minuti, a causa della presenza di oche selvatiche lungo la pista. Questa prima giornata australiana, però, ha messo ben in evidenza il buono stato di forma delle Ducati 2023, capaci di monopolizzare il podio della Practice. Un soddisfatto Marc Marquez ha così commentato la propria performance odierna: “La pista mi piace molto e il fatto che curvi a sinistra mi dà una mano. E’ stato un turno stressante, ma sono contento di come sia partito il mio weekend”. Dall’altra parte, invece, Marco Bezzecchi ha raccontato il proprio approccio alla Practice, considerando anche la varabile meteo: “Avevamo paura che potesse tornare a piovere. Per questo motivo siamo partiti subito carichi per cercare di fare dei buoni tempi. C’è ancora da lavorare molto per domani, ma devo dire che la moto curva molto meglio rispetto al solito”. Il dominio Ducati, come ormai da consuetudine, si estende anche per tutta la top five. Bene Jorge Martin, autore del quarto tempo e molto costante nel passo. L’unica sbavatura nella giornata dello spagnolo è stata

la caduta in avvio di Practice nell’evitare un tamponamento su

Quartararo. Obiettivo raggiunto anche per Pecco Bagnaia come da

lui rivelato. La priorità del pilota di Chivasso, infatti, era

centrare il Q2 diretto, sistemando alcuni dettagli di setup. In vista di domani, Pecco è apparso molto fiducioso, individuando in Marquez il principale avversario da osservare per crescere: “Ho avuto modo di rivedere un giro di Marc e lui fa la differenza nel secondo settore, soprattutto alla curva sei. Noi lì perdiamo terreno, ma per il resto l’andamento è simile per tutto il resto della pista”. Nell’ordine, completano la top ten Maverick Vinales, Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Alex Rins. Diverse le esclusioni eccellenti, tra le quali saltano all’occhio quelle di Acosta, Bastianini e Quartararo. Out anche le Honda, seppur i discreti tempi di Zarco, arrivati in apertura di sessione. Per quanto riguarda gli orari di domani, le qualifiche di MotoGP sono in programma nella notte alle 1:45, mentre la Sprint sarà alle 6.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

