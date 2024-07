Il decesso di Lalla Latifa, la madre del re del Marocco Mohammed VI, avvenuta il 29 giugno, ha sconvolto i marocchini che sono molto legati a questa figura pubblica. Si susseguono infatti sui social network messaggi di condoglianze al monarca marocchino per questo lutto. A tal proposito un comunicato stampa del Ministero della Real Casa di Rabat è intervenuto stigmatizzando “un infelice utilizzo sui social network di fotografie non autentiche e fuorvianti, attribuite alla defunta Lalla Latifa. Invitiamo tutti i cittadini al rispetto delle leggi in materia e al lutto dell’Illustre Famiglia Reale”. Solo sabato scorso il portavoce del Palazzo Reale di Rabat ha annunciato “con immensa tristezza e profonda afflizione, la morte di Sua Altezza Reale la Principessa Lalla Latifa, moglie del Re Hassan II”.

