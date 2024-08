RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS/MNA) – Il gruppo cinese BTR, specializzato in materiali per batterie agli ioni di litio, ha annunciato che costruirà uno stabilimento nella città di Tangeri, in Marocco. Lo riferisce Morocco World News, che cita lo stesso gruppo Btr.

“Il progetto marocchino presenta un investimento totale non superiore a 366 milioni di dollari, con una costruzione prevista in circa due anni”, ha affermato BTR.

L’azienda ha descritto il progetto come un “significativo passo avanti”, come parte della sua espansione internazionale.

L’obiettivo è raggiungere una capacità produttiva annuale di 60.000 tonnellate di materiali per anodi di batterie agli ioni di litio e migliorare l’offerta rivolta ai clienti esteri.

Il Marocco negli ultimi tempi ha sottolineato l’importanza di potenziare l’industria automobilistica e la produzione di batterie per auto. Un impegno evidenziato anche dal ministro dell’Industria Riyad Mezzour che aveva parlato di promuovere la trasformazione dell’industria delle auto elettriche, “che passerà al 100%” entro il 2030 con un sistema industriale integrato.

A marzo il paese ha firmato un accordo con BTR per la costruzione di una fabbrica di catodi dedicata ai veicoli elettrici, con la previsione di creare 2.500 posti di lavoro.

“Questo investimento nel settore della mobilità elettrica non è isolato. E’ il primo di diversi grandi progetti che verranno”, ha affermato il ministro degli investimenti Mohcine Jazouli, secondo quanto riporta lo stesso giornale marocchino.

“Il Marocco è determinato a consolidare la sua posizione di hub continentale e regionale nel settore automobilistico, svolgendo un ruolo centrale in questa rivoluzione della mobilità verde”, ha aggiunto.

– Foto www.freepik.com –

(ITALPRESS).