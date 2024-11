Si registra un notevole sviluppo del partenariato tra Marocco è Austria. E’ quanto è emerso da una iniziativa promossa dalle associazioni marocchine Moroccan Millennium Leaders (MML) e dell’Austrian Young Professional Network, con una conferenza che si è svolta oggi a Vienna. Lo riporta l’agenzia di stampa “Map”.

La realizzazione di questo evento, al quale hanno preso parte numerosi eletti, operatori economici, attori associativi e accademici, rientra nell’impegno della società civile marocchina per promuovere l’influenza del Regno tra i suoi partner europei.

In questa occasione, il presidente del Consiglio municipale di Dakhla, Erragheb Hormatallah, ha sottolineato il potenziale economico delle province meridionali del Regno, in particolare quella della regione di Dakhla-Oued Eddahab.

Hormatallah ha inoltre stimato che le prospettive di cooperazione economica e di investimenti tra Marocco e Austria potranno raggiungere il loro pieno potenziale, evidenziando le opportunità economiche e le risorse di cui il Regno è ricco.

“Il Marocco sta vivendo una grande trasformazione e sviluppo economico da più di 25 anni”, ha sottolineato, ricordando che il Regno ha adottato una Carta degli investimenti di nuova generazione, offrendo agli investitori un’opportunità unica, un ambiente imprenditoriale affidabile.

Sottolineando il desiderio condiviso degli attori economici, del governo e di varie parti interessate di far parte di questa dinamica, Hormatallah ha osservato che la città di Dakhla costituisce un hub essenziale in diversi settori economici, come il turismo, le energie rinnovabili e l’acquacoltura.

“Grazie alla sua connettività aerea con diversi paesi europei, Dakhla è pronta a continuare ad accogliere investimenti da tutto il mondo”, ha insistito.

Da parte sua, Nico Marchetti, membro del Consiglio nazionale austriaco e deputato dell’ÖVP, il partito al governo, ha sottolineato l’eccezionale dinamica delle relazioni tra Marocco e Austria.

“Non stiamo solo migliorando la dimensione politica delle nostre relazioni, ma stiamo anche lavorando per rafforzare la dimensione culturale ed economica dei legami tra Austria e Marocco”, ha osservato Marchetti, che ha accolto con favore l’esperienza pionieristica del Regno nell’energia eolica.

A questo proposito, ha sottolineato che questi sforzi sono in grado di creare un quadro favorevole ad una collaborazione ancora più solida tra i due paesi, sottolineando l’importanza di promuovere il riavvicinamento dei giovani leader di entrambi i partiti, con l’obiettivo di condividere idee per costruire il futuro delle due nazioni.