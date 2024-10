RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco ospiterà dal 22 al 24 ottobre, presso la capitale Rabat, la prima Conferenza Internazionale dedicata al ruolo dell’intelligenza artificiale (AI) nell’attuazione della Convenzione sulle armi chimiche (CWC). L’evento è organizzato in collaborazione con l’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW) e sarà co-presieduto dal Ministro degli Affari Esteri del Marocco, Nasser Bourita, e dal Direttore Generale dell’OPCW, Fernando Arias.

La conferenza riunirà oltre 140 partecipanti internazionali, tra cui rappresentanti di oltre 40 Stati parte della CWC e esperti provenienti da diversi settori, come la scienza, l’industria, la società civile e il mondo accademico. Questo incontro rappresenta una piattaforma di discussione per affrontare le sfide e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nel contesto del disarmo chimico e della sicurezza globale.

Durante i tre giorni di conferenza, i partecipanti esploreranno vari temi, incluse le applicazioni dell’intelligenza artificiale in chimica, le sfide legate alla governance etica dell’AI e il suo ruolo nella lotta al terrorismo chimico.

Il Marocco si è affermato come un attore chiave nella governance internazionale dell’intelligenza artificiale, essendo il primo paese africano e arabo ad attuare la Raccomandazione dell’UNESCO sull’etica dell’intelligenza artificiale. Inoltre, ha co-sponsorizzato le prime risoluzioni delle Nazioni Unite in materia e ha avviato, in collaborazione con gli Stati Uniti, il “Gruppo di amici dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile”, mirato a mobilitare gli sforzi per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).

– foto Map –

