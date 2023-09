PADOVA (ITALPRESS) – Il nuovo campione assoluto della ginnastica artistica maschile si chiama Mario Macchiati. Il ginnasta della Fermo 85 conquista il titolo all-around della 97^ rassegna dei Campionati Italiani, mettendo insieme in due giri completi, tra la gara 1 di giovedì e l’epilogo odierno, 164.350 punti. Sulla piazza d’onore del Palaindoor sale Yumin Abbadini con il personale sui dodici attrezzi di 164.100. Macchiati quindi succede al talento della Pro Carate Yumin Abbadini che lo scorso anno aveva interrotto il dominio di Ludovico Edalli, vincitore di quattro edizioni consecutive e che ultimamente ha lasciato l’attività agonistica, ed iscrive per la prima volta il proprio nome nel palmares della manifestazione federale, che affonda le sue origini nel 1925. Terzo gradino del podio veneto per Lorenzo Casali che mette insieme 163.650 punti e conquista il bronzo del concorso individuale maschile. Quarta piazza per Lorenzo Bonicelli della Ghislanzoni GAL, protagonista di una entusiasmante rimonta fino a quota 162.650. A seguire una trentina di altri atleti che, sotto lo sguardo attento del DTN Giuseppe Cocciaro e del Team Manager GAM Andrea Facci, si sono distinti per qualità tecniche ed umane, onorando una competizione che rappresenta il punto d’incontro tra i migliori interpreti del movimento e il vertice di coloro che sono chiamati a rappresentarlo in maglia azzurra. A cominciare dai Mondiali di Anversa, qualificanti per i Giochi di Parigi 2024, e in programma da 30 settembre all’8 ottobre. Il migliore di oggi, comunque, è stato il cubano Manrique Larduet, in forza alla Ginnastica Civitavecchia, con il totale di 166.950. Il ginnasta di Santiago, due medaglie ai Mondiali di Glasgow 2015, è in gara in sovrannumero, come previsto dal regolamento federale, poichè è un ginnasta straniero quindi partecipa alla competizione ma non concorre per il titolo italiano. Alle premiazioni presenti il presidente FGI Gherardo Tecchi, il suo vice, il vicario Valter Peroni, i consiglieri federali Franco Mantero, Vittorio Massucchi e Pierluigi Miranda nonchè il presidente della società organizzatrice, la Corpo Libero Gymnastics Team, Tommaso Toffanin che, insieme a tutto il pubblico presente e allo staff. Osservato un minuto di silenzio all’inizio della manifestazione per due importanti persone della Ginnastica azzurra che ci hanno lasciato prematuramente: Dora Cortigiani, ufficiale di gara internazionale della sezione femminile e referente regionale di giuria dei comitati regionali Piemonte e Valle d’Aosta e Antonello Di Cerbo, Direttore Sportivo nonchè ideatore del progetto “Ginnastica Salerno”. La cinque giorni degli Assoluti torna domani con le finali di specialità.

