NUOVA DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – Il venerdì indiano della MotoGp consegna un super Luca Marini, miglior pilota al termine delle due sessioni di libere, sul circuito di Buddh. Nonostante la scivolata, nel corso del turno pomeridiano, il pilota italiano è riuscito a chiudere la practice in 1’44″782. “Quando arrivo su una nuova pista, riesco sempre ad andare forte. Il circuito è difficile, ma l’ho intrepretato bene”, ha raccontato Marini, rivelando un certo feeling con l’inedito tracciato. Sorride anche l’altra metà del Team Mooney: oltre a Marini, anche Marco Bezzecchi si guadagna l’accesso al Q2 con una solida quinta posizione finale. Il pilota di Rimini è apparso in forma sin dalle FP1 del mattino, chiuse con il miglior tempo. Nella combinata troviamo al secondo posto Jorge Martin (1’44″790, Ducati Prima Pramac) che continua la propria rincorsa mondiale nei confronti di Bagnaia. “E’ sempre bello stare davanti. Con questo caldo è molto dura e la moto oggi sembrava un cavallo imbizzarrito: mi sono dovuto muovere tanto per tenerla ferma”, ha dichiarato lo spagnolo al termine della sessione. Terzo tempo per l’Aprilia di Aleix Espargaro (1’44″833): il 34enne spagnolo ha voluto spendere due parole riguardo il tema sicurezza del circuito: “Siamo spesso stati critici con la Dorna, ma non era semplice portare il motomondiale su una pista in disuso da anni. Pulirei sicuramente i cordoli, ma la pista non è male”. L’altra Aprilia di Maverick Vinales ha terminato il venerdì di prove al sesto posto, alle spalle rispettivamente di Marquez, quarto, e Bezzecchi, quinto. Qualche segnale di ripresa da parte delle moto giapponesi: Marquez, Quartararo e Mir riescono a ottenere l’accesso diretto in Q2. Marc Marquez ha chiuso la giornata di libere con il quarto tempo (1’45″117), dando continuità alle buone prestazioni delle ultime settimane. Vale oro l’ottava posizione per Quartararo: il francese ha dovuto fare i conti, nel corso della mattinata, con alcuni problemi con il cambio di entrambe le moto. La vera sorpresa è, però, Joan Mir, ormai stabilmente nelle ultime posizioni da inizio anno, ma apparentemente rinato nel venerdì di Buddh. In difficoltà il campione del mondo Pecco Bagnaia con il settimo tempo complessivo: il pilota Ducati ha avuto non poche difficoltà coi cambi di direzione in alcuni settori nella pista. Qualche piccolo intoppo organizzativo nel corso della giornata, vedasi i problemi di comunicazione tra i marshall, ha ritardato la schedule del venerdì.

