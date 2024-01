ROMA (ITALPRESS) – La storia di una donna che ha raggiunto il successo trattandolo come un destino già scritto e che, grazie alla sua determinazione, è riuscita a ritagliarsi uno spazio nel settore della sanità, che da quarant’anni la vede impegnata in quel percorso che ha dato vita ad Artemisia Lab. Nel libro “Il teorema della passione” (edito da Mondadori), Mariastella Giorlandino si mette a nudo e ripercorre la sua storia personale e professionale: imprenditrice, moglie, madre, una donna forte che si impegna in tutto ciò che fa. Un’autobiografia, ma allo stesso tempo un testamento etico e umano indirizzato a Fabio Massimo, suo figlio, ma soprattutto alle nuove generazioni che si affacciano alla vita e al lavoro. Il libro verrà presentato il 19 gennaio, alle 18, presso la sala Vittoria Colonna di Palazzo Simonetti-Odescalchi (Università degli Studi Guglielmo Marconi), a Roma. Alla presenza dell’autrice interverranno: Al Bano, Maria Grazia Cucinotta, Pino Insegno, Fiamma Izzo, Giuppy Izzo, Simona Izzo, Ricky Tognazzi. Modera Eleonora Daniele.

-foto evento presentazione –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]