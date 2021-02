Maria Romana De Gasperi, primogenita del fondatore della Dc e più volte presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, ha ricevuto la più alta e prestigiosa delle onorificenze conferitale direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quello di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito è il più alto e prestigioso ordine della Repubblica Italiana. “Sono profondamente grata al presidente Mattarella per avermi conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, che ho accolto con grande piacere considerandolo anche come un segno rivolto alla memoria di mio padre”, ha commentato Maria Romana De Gasperi alla comunicazione della prestigiosa nomina. Tale titolo è solitamente destinato “a ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Prima della quattro figlie, Maria Romana De Gasperi (classe 1924) è sempre stata al fianco del padre seguendolo nella sua attività istituzionale e politica. Anche dopo la morte del grande statista, non ha smesso di dedicarsi alla sua attività di saggista e valorizzatrice del suo nome e degli ideali da lui così fortemente trasmessi. E’ tutt’oggi presidente onoraria della Fondazione De Gasperi, da lei fondata nel 1982 impegnata in una promozione attiva e rinnovata dei grandi valori degasperiani ancora oggi così attuali e fonte d’ispirazione per le nuove generazioni politiche e civili.

(ITALPRESS).