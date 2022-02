ROMA (ITALPRESS) – Quest’anno a Roma il Carnevale si festeggia sul Tevere. Domenica 27 febbraio, grandi e piccini scenderanno in maschera sulle sponde del fiume, tra Scalo de Pinedo e Castel Sant’Angelo, per la prima divertente Edizione del Carnevale Tiberino.

L’evento, promosso dalle principali associazioni della comunità tiberina locale, come Discesa del Tevere, Agenda Tevere, FICT, UISP Acquaviva, Roma Rafting, Fattoria Campo di Contra, Gatti della Regina e Associazione Tevere Day, vede la partecipazione di Marevivo Onlus tra gli organizzatori.

“I fiumi sono le grandi arterie del pianeta ma oggi si sono trasformati in “nastri trasportatori” di rifiuti di ogni genere che, raccolti durante il loro corso, finiscono in mare – spiega la direttrice di Marevivo Carmen Di Penta -. Il Tevere è un fiume meraviglioso, che però sta soffrendo molto proprio a causa dell’inquinamento”.

Secondo Di Penta “occorre ‘adottare i nostri fiumì, prendendosene cura sin da subito, se vogliamo salvare i mari dalla minaccia dei rifiuti, formando e sensibilizzando le generazioni presenti e future sulle tematiche di sostenibilità e salvaguardia”.

Il Carnevale Tiberino, che ha l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita del fiume e di sottolineare l’importanza della qualità dell’ambiente fluviale, anche in ambito urbano, prevede un programma di attività di benessere psico-fisico all’aria aperta, fuori dall’acqua e dentro.

Alcune guide qualificate accompagneranno i presenti a bordo di una cinquantina di canoe (con obbligo di salvagente) messe a disposizione per le discese fluviali, di circa 6 km. (ITALPRESS) A terra, invece, verrà organizzato un giro in bici, lungo circa 10 km, consistente in un anello che percorrerà entrambe le sponde. Per entrambe le attività, sulle imbarcazioni o in bicicletta, l’appuntamento è alle ore 12:00 allo Scalo de Pinedo.

Durante l’evento, inoltre, i partecipanti potranno prendere parte al contest fotografico a tema carnevalesco indetto su Instagram, che premierà la foto più amata, e ci saranno premi anche per le maschere più belle, che verranno scelte per attinenza all’evento, originalità e riuso dei materiali.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.tibertour.com/27feb22/

