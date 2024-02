ROMA (ITALPRESS) – Nella prima tappa del circuito FIG di Coppa del Mondo a Il Cairo, Salvatore Maresca conquista la medaglia di bronzo agli anelli. Dopo aver ottenuto il quinto punteggio in qualifica, l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato migliora la sua routine sul castello posizionandosi sul terzo gradino del podio egiziano con il personale di 14.500, lo stesso punteggio dell’armeno Vahagn Davtyan che, però come da regolamento, arriva sulla piazza d’onore grazie all’esecuzione più alta: 8.5 contro la 8.3 dell’azzurro. La medaglia d’oro se l’aggiudica il coreano Jong Ryong Il, a quota 14.600. July Marano, invece, entrata nell’ottetto delle finaliste alle parallele asimmetriche ha ottenuto la quinta posizione grazie al suo 13.750 (D 5.600 – E 7.77), alle spalle della neozelandese Georgia-Rose Brown, quarta con 13.700. Sul podio della finale agli staggi salgono, nell’ordine; la cinese Huang Zhuofan (pt. 14.230), la connazionale Luo Huan (pt. 13.970) e l’inglese Ondine Achampong (pt. 13.870).

Al corpo libero maschile ha la meglio il coreano Ryu Sunghyun (pt. 14.070) così come il giordano Ahmad Abu Al Soud al cavallo con maniglie (pt. 15.070). Sulla rincorsa dei 25 metri femminili, invece, ha trionfato la coreana Chang An Ok (pt. 14.230).

Il programma delle finali di specialità continuerà domani con trave e corpo libero per le donne e con volteggio, parallele e sbarra per gli uomini. La gara sarà trasmessa integralmente in diretta su Rai Play con la telecronaca di Andrea Fusco e i commenti tecnici di Carmine Luppino e Andrea Massaro. Le prossime tappe di World Cup saranno a Cottbus (24-25 febbraio), Baku (9-10 marzo) e Doha (19 e 20 aprile).

– foto ufficio stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

