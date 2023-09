#mareAsinistra, ecco come la Puglia attrae e valorizza i talenti

BARI (ITALPRESS) - Un programma di iniziative e incentivi per riportare – e trattenere – in Puglia i giovani talenti. Delle strategie per compiere questa inversione di tendenza si è parlato alla Fiera del Levante di Bari durante l’incontro intitolato ‘#mareAsinistra: verso la Strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti in Puglia’. Un progetto che guarda anche ai Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, il 26 per cento secondo i dati del 2022. col/fsc/gtr