MILANO (ITALPRESS) – Nel corso dell’ultima giunta, ISIT (Istituto salami italiani tuttelati) ha nominato vicepresidente Corradino Marconi e attribuito le deleghe ai membri del neonato Comitato Esecutivo – in cui sono stati nominati anche Claudio Palladi per il Consorzio Bresaola della Valtellina e Cristiano Ludovici per il Consorzio del Prosciutto Toscano – per iniziare presto a lavorare a pieno regime. Entrambe le decisioni hanno il comune obiettivo di rafforzare la struttura di ISIT, in particolare a livello politico, per riuscire ad aumentare il presidio istituzionale e lo studio dei diversi dossier strategici. “Di fronte alle molteplici sfide che ISIT si troverà ad affrontare per il futuro, il potenziamento organico della governance consentirà di poter contare su un supporto meglio strutturato, per essere più incisivi nelle azioni e più rappresentativi ed autorevoli davanti alle Istituzioni, sviluppando l’approccio e la metodologia più adatte per mantenere lo sviluppo e la crescita del comparto nel prossimo futuro, con riferimento, ad esempio, alle politiche di filiera, Farm2Fork, benessere animale, sostenibilità ed etichettatura”, dichiara Lorenzo Beretta, presidente ISIT. “Sono molto onorato dell’incarico ricevuto e felice di adoperarmi per supportare al meglio la Presidenza nel delicato compito di garantire la migliore affermazione del comparto dei Salumi DOP e IGP in Italia e all’estero e nel raggiungimento dei prossimi traguardi istituzionali”, dichiara Corradino Marconi. Quanto alle deleghe restano di competenza della Presidenza Orientamento al futuro e Politiche di filiera. Le altre tematiche oggetto di specifiche deleghe, sono Sviluppo delle Igp, attribuita ai due componenti del Comitato Esecutivo rappresentativi del mondo della Igp: Corradino Marconi (presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna) per la filiera suina, e Claudio Palladi (consigliere e vicepresidente del Consorzio tutela Bresaola della Valtellina) per la filiera bovina; Vigilanza, tutela, controlli e certificazione, temi attribuiti a Corradino Marconi per la consolidata esperienza maturata in queste materie; Finanziamenti pubblici e bandi, per quello che riguarda i fondi Regionali la delega è stata assegnata a Cristiano Ludovici (consigliere del Consorzio del Prosciutto Toscano); Promozione e comunicazione istituzionale, tema trattato in modo congiunto da tutti i membri del Comitato Esecutivo con la supervisione e il coordinamento del presidente, insieme al tema del coordinamento con altre associazioni, fondamentale per sviluppare le necessarie sinergie utili per il raggiungimento di obiettivi comuni.

