BOLOGNA (ITALPRESS) – Marco Bertuzzi è il nuovo presidente di Acer Bologna. Lo ha eletto all’unanimità questa mattina la Conferenza degli Enti della Città Metropolitana di Bologna. Su proposta del sindaco Matteo Lepore sono state altresì elette come consigliere Raffaella Pannuti e Fabiola Salucci, che era già componente del precedente Cda. Bertuzzi, 37 anni, laurea in Economia e Diritto, succede ad Alessandro Alberani, di cui è stato per cinque anni vice presidente. “E’ con grande emozione e orgoglio che accolgo questo incarico come riconoscimento svolto dall’intero gruppo Acer nel precedente mandato”, dice il neopresidente Marco Bertuzzi. “Abbiamo ottenuto risultati importanti, a cominciare dal bilancio riportato in attivo e dal grande progetto Mille Case per Bologna che ha permesso un trend di ripristini e assegnazioni come non si era mai registrato. Ma davanti a noi ci sono ora sfide ancora più importanti, che richiederanno un maggiore impegno da parte di tutti. I fondi del PNRR e del Superbonus dovranno essere messi a terra nei prossimi mesi con interventi che coinvolgeranno intere zone della città, con l’obiettivo di alzare l’efficientamento energetico dei nostri alloggi e di permettere agli inquilini risparmi significativi sulle utenze. Calmierare i costi delle bollette, mentre continua ad aumentare il costo delle materie prime, è un obiettivo imprescindibile per dare sollievo a chi vive nelle case popolari”.

“Nel prossimo quinquennio sono previsti interventi che accresceranno non solo il valore urbanistico dell’erp, ma anche quello sociale. L’obiettivo è far vivere i nostri inquilini in ambienti sani, efficienti, il più possibile ecologici e offrire loro tutti i servizi amministrativi, di manutenzione e di supporto sociale di cui hanno bisogno”prosegue Bertuzzi. “Ringrazio la Conferenza degli Enti per la fiducia accordatami e chi mi ha preceduto in questo ruolo per aver avviato un’opera di risanamento dell’Ente che mi impegno a portare a compimento con il contributo dell’intera squadra di Acer”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com