ROMA (ITALPRESS) – Suzuki e il mondo del ghiaccio rappresentano una coppia collaudata da più di dieci anni. Questo profondo legame verrà condiviso con il grande pubblico nel corso di queste festività in cui Suzuki sarà protagonista di due prestigiosi eventi sul ghiaccio in cui le stelle del pattinaggio artistico internazionale si esibiranno sul ghiaccio di Milano e di Bologna. Il primo appuntamento è previsto sul canale Nove, domenica 29 dicembre alle 18.15, con la trasmissione della prima edizione del Suzuki Ice Gala, lo show sul ghiaccio che Suzuki ha organizzato per celebrare il debutto mondiale della sua prima vettura 100%, la e-Vitara, un SUV innovativo e perfettamente a suo agio anche sul ghiaccio, come da tradizione 4×4 Suzuki. La serata si è svolta all’Allianz Cloud di Milano dando vita a uno spettacolo mozzafiato, in cui arte, musica e sport si sono mescolate in un mix unico. Lo show è stato presentato da Guido Bagatta con la presenza di una madrina d’eccezione, la pluricampionessa e icona del pattinaggio internazionale, nonchè volto di Suzuki, Carolina Kostner. Sul ghiaccio si sono esibiti grandi stelle del pattinaggio italiano e mondiale, tra cui la stessa Kostner; i fuoriclasse azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri plurimedagliati e due volte campioni europei nella danza; la coppia di danza campione europeo Sara Conti e Niccolò Macii; lo spagnolo pluricampione europeo, mondiale e olimpico Javier Fernandez; la coppia finandese Juulia Turkkila e Matthias Versluis; la campionessa europea in carica Loena Hendrix; e i giapponesi Shizuka Arakawa e Koshiro Shimada. Domenica 5 gennaio 2025, l’Unipol Arena di Bologna ospiterà la quarta edizione di Bol on Ice. Il cast si conferma al top, tra i nomi di maggior spicco: il campione mondiale Ilia Malinin e con lui sul ghiaccio si esibiranno i campioni europei nelle specialità di coppia Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, i fuoriclasse azzurri Charlene Guignard e Marco Fabbri campioni europei nella danza, la campionessa europea del singolo femminile Anastasiia Gubanova, l’astro nascente kazako Mickail Shaidorov, i campioni mondiali juniores nelle coppie Anastasiia Metelkina e Luka Berulava. Nel cast, come di consueto, tanti giovani talenti e performer dall’incredibile carisma come Philip Warren e Clement Pinel. Attraverso questi due prestigiosi momenti di spettacolo, Suzuki consolida il suo legame con l’universo degli sport del ghiaccio, che la vede Main Partner della FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio sin dal 2013.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]