Marche, pompieri al lavoro per rimuovere detriti dell’alluvione

Continua il lavoro dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di strutture danneggiate dal nubifragio del 15 settembre scorso. Nel video le operazioni per rimuovere detriti che ostruivano il corso del Misa, all'altezza del Ponte Garibaldi a Senigallia (Ancona). sat/gtr