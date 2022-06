ROMA (ITALPRESS) – Niente Golden Gala per Marcell Jacobs. Lo rende noto la Federazione in un comunicato stampa. Il velocista, campione olimpico nei 100 metri e nella 4×100, dopo il problema muscolare emerso il 23 maggio scorso, oggi si è sottoposto ad accertamenti all’Istituto di Scienza dello sport di Roma. I controlli “hanno evidenziato che l’atleta non ha pienamente recuperato dalla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata la scorsa settimana. Su indicazione dello staff sanitario Fidal, lo sprinter azzurro, insieme al suo tecnico Paolo Camossi, proseguirà gli allenamenti con un periodo di lavoro a media intensità, con obiettivo finale posto nella partecipazione ai Campionati del Mondo di Eugene e ai Campionati Europei di Monaco. Tale pianificazione impedirà a Jacobs di partecipare ad alcuni eventi agonistici già programmati, a partire dal Golden Gala Pietro Mennea del 9 giugno allo stadio Olimpico di Roma”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

