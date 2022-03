VENEZIA (ITALPRESS) – Due assegni, di 3.000 euro ciascuno: il primo per l’Avapo di Mestre (l’associazione che si prende cura, con assistenza a domicilio, dei pazienti oncologici) ed il secondo per Emergency (che a Marghera gestisce un ambulatorio aperto, gratuitamente, alle persone bisognose). E’ il ricavato dell’edizione 2021 della Maratonina di Mestre, consegnato ufficialmente oggi, nel corso di una conferenza stampa, tenutasi al Municipio di Mestre, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il vicesindaco e assessore comunale allo Sport, Andrea Tomaello, l’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar, il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, con il delegato Franco Sambo, ed i consiglieri Luciano Zennaro e Ambra Trevisanato. “Sport, socializzazione, solidarietà: sono questi – ha sottolineato il vicesindaco Tomaello – gli ingredienti vincenti di questa manifestazione, che è ormai uno degli eventi più attesi, e seguiti della città, e riesce ad animare con i tanti partecipanti ed il pubblico, le vie e le piazze di Mestre. Nonostante tante difficoltà si è riusciti a far disputare, il 14 novembre scorso, l’edizione 2021, anche se su un unico percorso, di 10 km: ora l’obiettivo, per quella di quest’anno, che sarà la numero 13 ed è stata programmata per il 18 settembre, è di tornare a far disputare anche la ‘maratonina’ sulla classica distanza dei 21 km”.

“E’ una festa di tutti – ha osservato l’assessore Mar – non solo di chi partecipa, ma anche di chi assiste, e dei residenti, che devono essere orgogliosi di questa corsa che passa magari proprio sotto le loro finestre. E’ un evento agonistico, ma anche di socialità, visto che il percorso sui 10 km è pensato per tutti, anche per le famiglie e per chi atleta non è”. “Vorremmo davvero – ha concluso il presidente della Municipalità Pasqualetto – che la prossima diventi un edizione da ‘record’ anche per quanto riguarda la solidarietà: che i cittadini facessero sentire la loro vicinanza alle associazioni del Terzo set.

(ITALPRESS).