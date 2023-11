Marangoni (Althesys) “Settore della gestione rifiuti in crescita”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Was Annual Report ci dà la fotografia di un settore del waste management dinamico, nonostante un contesto macroeconomico complicato". Lo ha detto Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, in occasione dell'evento "La gestione dei rifiuti crea valore per l'Italia" a Roma. "Oltre 27, 2 miliardi di ricadute economiche su tutto il sistema italiano - ha aggiunto - per quanto riguarda il complesso del settore che è articolato tra rifiuti urbani, selezione, valorizzazione, recupero dei materiali e rifiuti speciali. È un settore che vede l'innovazione come driver di cambiamento e che sta portando ad una migliore qualità dell'ambiente. Rimangono alcune questioni aperte come quella degli impianti, ci si sta muovendo". xc3/fsc/gsl