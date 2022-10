MILANO (ITALPRESS) – “Il matrimonio tra la Lega e i lombardi è finito da tempo. Però bisogna vedere se noi siamo in grado, abbiamo la forza e la capacità di essere un’alternativa. Io scommetto di sì”. Così Pierfrancesco Maran, Assessore Pd a Milano, a margine dell’evento che ha organizzato davanti a Fondazione Feltrinelli. Quella per le regionali, “è la sfida di tutti coloro che vogliono cambiare le cose: fare in modo che questa volta, che tra l’altro è la prima volta che non si vota insieme alle politiche e si può parlare di regione, che esiste un’alternativa vera” dice rispondendo ai cronisti che lo interpellano sulla sua disponibilità a correre come candidato alle regionali lombarde. “Io credo che non si venga candidati perchè qualcuno lo domanda – riflette ancora – ma perchè si vince una competizione in cui scelgono i cittadini. Siamo a un passaggio prima: i candidati li scelgono in un accordo le segreterie di partito, cosa che può succedere ma che secondo me non porta distante, o si apre alle persone, si ascoltano e si coinvolgono in una scelta? Se è così diventa una sfida affascinante a prescindere da chi sia il candidato”.

– foto: xa1/Italpress

(ITALPRESS).