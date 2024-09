Mar Mediterraneo in crisi, creare una governance per salvare la pesca

Mar Mediterraneo in crisi, creare una governance per salvare la pesca

SIRACUSA (ITALPRESS) - Il Mar Mediterraneo è in crisi e occorre fare in fretta per evitare la perdita definitiva di specie ittiche che, nei fatti, significherebbe la fine della pesca. Il tema è stato al centro del convegno che si è tenuto a Siracusa, in occasione del G7-Expo Divinazione, organizzato dal Coordinamento regionale della Rete dei GAL della Pesca. fsc/mrv