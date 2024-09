MILANO (ITALPRESS) – L’impegno concreto di Mapei verso l’ambiente, le persone e il pianeta prosegue in tutti e cinque i continenti. Il Gruppo pubblica il secondo Bilancio di Sostenibilità a perimetro Mondo: un’ulteriore conferma della strategia aziendale vincente fondata sull’importanza della ricerca, sulla specializzazione, sull’internazionalizzazione e sulla sostenibilità. Solidi pilastri che hanno portato l’azienda milanese a registrare una crescita costante nel corso degli anni.

Mettendo a frutto la sua grande esperienza, la lunga storia e il costante impegno nella ricerca, da sempre finalizzata a migliorare i risultati raggiunti e a cercare nuove soluzioni innovative e di qualità, Mapei ha segnato nuovi e significativi traguardi anche nel 2023, continuando a rimanere un punto saldo nel settore dell’edilizia.

I numeri del Bilancio di Sostenibilità 2023 lo confermano: circa 3,9 miliardi di euro distribuiti agli stakeholder, 63 milioni di euro spesi in ricerca e sviluppo con un incremento del 19% rispetto al 2022 e 37,6 milioni di euro spesi in iniziative sportive, culturali e sociali.

La sostenibilità rappresenta, infatti, per Mapei un valore portante che integra in modo sinergico e virtuoso le dimensioni ambientale, sociale ed economica, legato indissolubilmente al modo di interagire con le comunità e il territorio in tutti i 57 Paesi del mondo in cui opera.

“Anche quest’anno abbiamo continuato sulla via della crescita. Una crescita avvenuta in modo equilibrato e responsabile nella convinzione che il profitto debba andare di pari passo con l’etica, il rispetto per le persone e la creazione di valore per il territorio – afferma Veronica Squinzi, amministratore delegato del Gruppo Mapei -. Con questa ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità, seconda a perimetro mondo, confermiamo ancora una volta il nostro impegno, formalizzato anche nella nuova versione del Codice Etico di Gruppo, che ribadisce la volontà di Mapei di garantire in ogni attività il rispetto dei diritti umani, delle condizioni dei lavoratori e dei principi di pari opportunità, diversità e inclusione”.

“Il 2023 è stato un anno caratterizzato da grandi cambiamenti e diffusa incertezza, per questo ci siamo tutti impegnati per continuare ad offrire al mondo dell’edilizia soluzioni innovative, di qualità e al passo con le sfide attuali – spiega Marco Squinzi, amministratore delegato del Gruppo Mapei -. Nello stesso anno abbiamo compensato 67 prodotti tra malte per l’edilizia, impermeabilizzanti, pitture, prodotti per la pulizia e per la posa di ceramica e pietra. Un numero destinato a crescere nel tempo che coinvolge interi sistemi di posa, con la volontà di orientare il mercato verso scelte più etiche e consapevoli”.

AMBIENTE

L’attenzione di Mapei nei confronti dell’ambiente e del pianeta è testimoniata da importanti attività e iniziative in tutto il mondo e si basa, in primo luogo, sull’impegno concreto a ridurre il consumo di materie prime vergini e utilizzare una maggiore quantità di materiali riciclati in ingresso alla propria attività produttiva, per un’economia davvero circolare.

Per mitigare il proprio impatto sull’ambiente, il Gruppo Mapei ha proseguito nel 2023 gli interventi di efficientamento energetico in numerosi dei suoi siti produttivi. Diverse consociate in tutto il mondo hanno installato impianti fotovoltaici: dalla Polonia alla Bulgaria passando per la Malesia e l’Ungheria.

A questo si aggiungono la continua ricerca di nuove soluzioni a basso impatto sul clima e il monitoraggio costante tramite la metodologia LCA (Life Cycle Assessment) dell’impatto emissivo dei prodotti del Gruppo lungo tutto il loro ciclo di vita. Nel corso del 2023, Mapei ha sviluppato 97 nuove EPD specifiche di prodotto, raggiungendo un totale di 190 EPD a livello di Gruppo, con l’obiettivo di fare sempre di più. Inoltre, dal 2023 il progetto di compensazione delle emissioni residue è stato esteso a tutte le consociate del Gruppo e ad altre linee di prodotto, arrivando a compensare 67 prodotti alla fine dell’anno, numero destinato a crescere ancora.

Tra le numerose soluzioni proposte da Mapei, i prodotti della linea RE-CON svolgono un ruolo fondamentale nel riutilizzo dei residui di calcestruzzo e di altri materiali cementizi, che attraverso un processo di trasformazione vengono convertiti in aggregati riutilizzabili. In questo modo tali residui non finiscono in discarica.

Con l’obiettivo di ottenere un quadro sempre più accurato e dettagliato della propria impronta carbonica, l’azienda ha portato avanti un percorso volto a quantificare le emissioni Scope 3 del Gruppo estendendo il perimetro di calcolo anche alle emissioni legate alla produzione del packaging, dei prodotti finiti e dei servizi acquistati nell’anno.

RICERCA

Uno dei pilastri portanti su cui si fonda Mapei è la ricerca. Numerose sono le attività e le iniziative in questa direzione a sostegno delle università italiane e internazionali e della comunità scientifica.

Nel corso del 2023, il Gruppo ha erogato a Università e Istituti di Ricerca un totale di oltre 390 mila euro. Tra le tante, la creazione del nuovo centro di ricerca per la tecnologia del calcestruzzo sostenibile da parte di Mapei AS (Norvegia), la collaborazione come partner nel progetto Innovandi Global Cement and Concrete Research Network, una rete globale che riunisce 42 entità scientifiche e 34 operatori chiave del settore del cemento e del calcestruzzo.

SPORT

Dai campi in erba agli oceani, dalle piste in asfalto a quelle innevate, lo sport gioca un ruolo fondamentale nella storia di Mapei, che negli anni ha sostenuto e promosso numerose imprese sportive, con un unico filo conduttore: la determinazione, l’impegno e la voglia di vincere.

Tra gli sport più amati, il calcio rappresenta una grande passione per l’azienda sia all’interno che all’esterno dei confini nazionali. Oltre a sostenere il Sassuolo Calcio dal 2003, il Gruppo con le sue consociate supporta diverse squadre sportive locali. Mapei Argentina, ad esempio, è sponsor principale del Club Atletico Lanus, militante attualmente nella prima divisione del campionato argentino.

Oltre al calcio, la storia di Mapei si intreccia da tempo con quella del ciclismo. Una storia che non conosce confini e un legame che proprio nel corso del 2023 ha festeggiato i suoi trent’anni: il sostegno del Gruppo a questo sport è iniziato come sponsor di una squadra di prima divisione e poi, dal 2008, è proseguito come Main Partner dei Campionati del Mondo UCI (Unione Ciclistica Internazionale) su strada. Nel 2023 il Gruppo è stato anche Official Partner dei Campionati del Mondo di Ciclismo, svoltisi in Scozia.

L’impegno di Mapei nello sport abbraccia anche altre discipline, tutte in grado di stimolare aspetti come la competitività, lo spirito di squadra e la volontà di superare i propri limiti. L’azienda infatti continua a sostenere, come Global Sponsor, Ambrogio Beccaria nel suo progetto di vela oceanica moderna con il team Alla Grande, che nel 2023 ha ottenuto importanti vittorie nelle principali regate transoceaniche; prosegue il supporto al Derthona Basket, società di pallacanestro di Tortona (Alessandria) la cui prima squadra gioca attualmente nel campionato italiano di serie A. Per quanto riguarda gli sport invernali, nelle ultime sei stagioni Mapei France ha sostenuto La Fèclaz, il principale club di sci nordico in Francia, mentre nel continente asiatico Mapei è stata presente in diverse maratone a sfondo sociale, come la Fujian Run, organizzata dalla Associazione Fujian Flooring e da Mapei Construction Materials (Cina).

CULTURA

La promozione della cultura è una costante nella storia di Mapei, che anche nel 2023 ha portato avanti le sue partnership storiche e ha sostenuto una serie di nuovi eventi a supporto del patrimonio culturale dei territori in cui opera.

In ambito musicale, è proseguito lo storico legame tra Mapei e il Teatro alla Scala di Milano, di cui l’azienda è Fondatore Permanente. In particolare, ha sponsorizzato il Concerto Straordinario della Gustav Mahler Jugendorchester diretto dal Maestro Daniele Gatti. Per la prima volta nella sua storia Mapei Bulgaria ha iniziato a sponsorizzare la New Symphony Orchestra, fondata a Sofia nei primi anni Novanta e ad oggi uno degli istituti musicali più noti del Paese.

A livello mondiale, Mapei France si è impegnata nella conservazione del patrimonio culturale e storico locale, partecipando alla ristrutturazione del castello di Pierre-Paul Riquet vicino a Tolosa; Mapei Suisse è stata Silver Sponsor nella realizzazione del progetto ‘Space Eyè: conclusosi nel 2023 dopo 5 anni di lavori, è un osservatorio che accoglie il più grande telescopio pubblico della Svizzera nei pressi di Berna; Mapei Canada è uno dei Main Sponsor del Festival del Film Contemporaneo Italiano (Italian Contemporary Film Festival – ICFF), divenuto uno dei più grandi festival cinematografici e uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate a Toronto e in tutto il Canada; Mapei Australia prosegue il suo sostegno del Queensland Performing Arts Centre come uno dei principali sponsor.

SOLIDARIETA’

Il Gruppo riserva una particolare attenzione al benessere delle persone e delle comunità dei territori in cui opera e ciò si traduce in diverse iniziative solidali.

Nel corso dell’anno la Capogruppo ha sostenuto la Fondazione Veronesi nell’organizzazione di un concerto benefico per celebrare il ventennale della sua nascita, con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti di ricerca per i tumori femminili. Anche il supporto storico a Fondazione Archè e Gomitolorosa Onlus è proseguito. E’ giunta invece al secondo anno la collaborazione con bee4, cooperativa sociale che sviluppa attività volte al reinserimento lavorativo dei detenuti del carcere di Bollate, alla quale la Capogruppo si è affidata per lo svolgimento di alcuni lavori di data entry e digitalizzazione documentale. Sempre in Italia, Mapei è partner tecnico della Fondazione TOG, una onlus nata con l’obiettivo di offrire le migliori cure specialistiche a ragazzi con gravi patologie neurologiche. Con la fornitura dei propri prodotti, Mapei ha partecipato alla realizzazione della nuova sede all’avanguardia del Centro TOG Carlo De Benedetti a Milano.

Le iniziative di solidarietà vedono anche la partecipazione delle varie consociate in tutto il mondo: Mapei Kft (Ungheria) promuove il programma ‘Focus on Children’, attraverso il quale ha effettuato interventi di manutenzione presso case di famiglie in situazioni di disagio; Mapei Romania ha invece dedicato le proprie attenzioni verso le generazioni più giovani, sponsorizzando le associazioni New Odyssey, centro di analisi comportamentale dedicato alle terapie per bambini autistici, e Lindenfeld, che sostiene l’educazione di bambini provenienti da centri di accoglienza o da contesti disagiati.

Mapei Colombia sostiene un’associazione rivolta a bambini che vivono in un quartiere con scarse risorse vicino allo stabilimento di Estrella; Mapei Vietnam invece ha partecipato come Gold Sponsor a ‘Run for the Heart of 2023’, evento volto a raccogliere fondi per finanziare interventi chirurgici su bambini affetti da malattie cardiache.

FORMAZIONE

La formazione per Mapei rappresenta un capitale da coltivare con dedizione e impegno sia per i propri collaboratori che per tutti i professionisti del settore. Nel corso del 2023 sono state erogate più di 286.000 ore di formazione, in aumento del 10% rispetto al biennio precedente. Molteplici sono state le tipologie di formazione dedicate ai dipendenti: specialistica e manageriale, in materia di salute e sicurezza, tecnica e linguistica. Attraverso la propria Academy, il Gruppo organizza migliaia di eventi, rivolti al comparto edile e della progettazione, che prendono vita sia nei centri di formazione Mapei e Specification Center italiani e internazionali, che direttamente presso clienti e Associazioni di Categoria. Infine, nel corso del 2023, il Gruppo ha coinvolto nelle sue attività formative circa 290.000 partecipanti per un totale di 52.609 ore di formazione tecnica a livello globale.

– Foto ufficio stampa Mapei –

(ITALPRESS).