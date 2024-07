MILANO (ITALPRESS) – E’ stata presentata questa mattina presso il Palazzo della Lombardia a Milano, la terza edizione di Sbrisolona&Co., l’evento dedicato interamente ai più celebri prodotti della pasticceria regionale italiana, con un focus sulla Sbrisolona e sui diversi dolci tipici dell’area mantovana, che si terrà dal 18 al 20 ottobre a Mantova. “Non solo arte, musei, storia e tradizioni, Mantova attrae turisti anche per le sue specialità gastronomiche e dolciarie – spiega Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia – Per il terzo anno ‘Sbrisolona&Cò, il Festival dedicato alla tipica torta mantovana e ai dolci tradizionali italiani, offrirà un weekend di degustazioni e spettacoli in piazza delle Erbe, nel cuore del centro storico. Qui le principali attrazioni cittadine – Palazzo della Ragione, la Torre dell’Orologio e la Rotonda di San Lorenzo- faranno da preziosa cornice all’iniziativa, con le ‘porte apertè a chiunque volesse conciliare ‘cultura e saporì. Regione ha sostenuto convintamente Sbrisolona&Co., perchè eventi come questo sono straordinari volani di attrattività turistica, ma rappresentano anche presidi culturali di ‘saperì della nostra tavola e storia della comunità locale”. “La nostra città è attrattiva certamente per il suo importantissimo patrimonio artistico culturale e naturalistico ma in questi anni abbiamo promosso anche la nostra buona cucina – afferma Giovanni Buvoli, Vicesindaco del Comune di Mantova – La nostra è una cucina rinascimentale sia di principi che di popolo e oltre il buon cibo e il buon vino abbiamo un’importante tradizione dolciaria con una ampia gamma di prodotti di pasticceria come accade in tutti i territori dove ci sono state delle corti, nel nostro caso quella dei Gonzaga. Tra questi prodotti il più rappresentativo è la sbrisolona per le sue caratteristiche, nato secoli fa come dolce povero si è via via raffinato ed oggi è presente nelle ricette familiari dei Mantovani oltre che nei fornai e nelle pasticcerie”. “Il Festival della Sbrisolona coinvolgerà la città e la sua rete commerciale: negozi, pubblici esercizi, attività ricettive saranno in prima linea nell’organizzare una serie di eventi e momenti di grande impatto e richiamo che coinvolgeranno i visitatori – dice Angelica Isabella Sargenti, Confcommercio Mantova – Tra i momenti più suggestivi troviamo i cortei storici, i menù dedicati nei ristoranti e negli alberghi dove verranno proposte pietanze tipiche della tradizione mantovana; Sweet Drinks Cocktail nei locali, con speciali bevande abbinate alla Sbrisolona; showcooking e sfide culinarie tra professionisti della ristorazione, che rivisiteranno il dolce protagonista della rassegna in chiave moderna; premiazione di pasticceri e imprenditori del terziario che si sono distinti nella loro attività; vetrine dei negozi a tema”. Tre giorni all’insegna di dolcezza, gusto, storia e tradizione per celebrare il dolce tipico mantovano attraverso showcooking, premiazioni, degustazioni guidate e tanto altro. Un evento a ingresso gratuito da non perdere assolutamente che avrà luogo dal 18 al 20 ottobre nel centro storico di Mantova. L’evento è promosso da Confcommercio Mantova, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Mantova e della Camera di Commercio di Mantova, e organizzato da SGP Grandi Eventi.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Regione Lombardia