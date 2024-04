MANTOVA (ITALPRESS) – Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Mantova hanno arrestato un uomo di quarantotto anni resosi responsabile di atti persecutori ai danni della moglie successivamente alla loro separazione. La chiamata al 112 proveniva dalla figlia minore che, spaventata dalle urla per strada dei genitori, chiedeva l’intervento della polizia. Giunti sul posto i poliziotti trovavano in strada solo la mamma della richiedente che raccontava di continui episodi di molestie e minacce nei suoi confronti poste in essere dal marito a seguito della loro separazione. La donna mostrava agli agenti anche dei video registrati tramite il cellulare, nei quali veniva ritratto l’uomo mentre sgonfiava gli pneumatici dell’autovettura della vittima e cercava di avvicinarsi per sottrarle il telefono aggredendola. Gli operatori si mettevano dunque immediatamente alla ricerca del soggetto, rintracciato pochi metri dopo, in una via limitrofa, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Si procedeva dunque all’arresto in flagranza ‘differita” per atti persecutori. L’arrestato veniva condotto presso la locale Casa Circondariale in attesa di giudizio di convalida.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Polizia Mantova