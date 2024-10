Manovra, Schillaci “Chieste risorse per assumere e aumentare stipendi”

FIRENZE (ITALPRESS) - "La legge di bilancio deve dare risposte agli operatori sanitari; è una cosa che ci sta a cuore. Abbiamo chiesto risorse per assumere, con piano pluriennale, personale per il servizio sanitario pubblico. Parliamo di medici, ma anche di infermieri e personale sanitario. Bisogna, però, dare un segnale anche a chi già lavora nel sistema sanitario, incrementando gli stipendi. Vorremmo farlo con la riduzione della tassazione sulle indennità di specificità". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante la seconda giornata della 6^ edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in corso a Palazzo Vecchio di Firenze. (fonte video NeXt Economia) fsc/gtr