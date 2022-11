Manovra, Sbarra “Aspettiamo il testo, disponibili al confronto”

"Evitiamo fughe in avanti, iniziative precipitose e valutiamo il cammino del confronto come abbiamo sempre fatto con disponibilità e responsabilità per migliorare l'impostazione della legge di bilancio", ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. xc3/ads/gtr