Nel corso dei lavori in commissione Bilancio della Camera per l’esame della manovra, è saltata la norma che prevedeva l’equiparazione degli stipendi di ministri e sottosegretari non eletti con quelli che sono anche parlamentari.

Un emendamento riformulato del testo dei relatori, infatti, prevede che ministri e sottosegretari non parlamentari e non residenti a Roma abbiano diritto a un rimborso delle spese di trasferta per l’espletamento delle proprie funzioni.

Per finanziare queste voci di spesa, viene istituito un fondo con una dotazione di 500mila euro annui a partire dal 2025. Le risorse sono destinate alle Amministrazioni interessate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-

