Manovra, Renzi “Assurdo cancellare il bonus Cultura per i 18enni”

"Un emendamento di Fratelli di Italia vuole cancellare la #18app, il bonus cultura per i giovani. Per me è un errore gravissimo". Così su Twitter il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. sat/gsl (fonte video: profilo Twitter Matteo Renzi)