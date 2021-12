Manovra, proposte Fiaip per il rilancio del settore turistico

Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip, illustra "le proposte Fiaip in manovra per il rilancio del settore turistico", come la canalizzazione di una parte del ricavato delle imposte di soggiorno da parte delle amministrazioni comunali. mgg/