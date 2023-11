Manovra, Barbagallo “Inaccettabile fare pagare i costi ai pensionati”

ROMA (ITALPRESS) - "Il potere d'acquisto viene sempre falcidiato, anche per le pensioni più basse. Se i pensionati non hanno potere d'acquisto abbiamo una situazione che ci crea più problemi. I pensionati pagano il doppio delle tasse medie in Europa, dove la media è del 9,7%, noi qui siamo al 22,5%", sottolinea il segretario generale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo. xc3/ads/gsl